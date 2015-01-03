محافظ أسيوط يُكلف بحصر ورش الحرفيين تمهيدًا لنقلها للمنطقة الصناعية

كلف اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط مدير المرافق بالتنسيق مع رؤساء الاحياء بمدينة اسيوط، بعمل حصر كامل للورش الحرفية المنتشرة وسط المدينة، تمهيدًا لنقلهم إلى الورش الجديدة التى سيتم اقامتها بمدينة الحرفيين على مساحة 148 فدان بالمنطقة الصناعية ببنى غالب والجارى عرض تفاصيلها على مكتب استشارى لوضع المخطط العام التفصيلى لها لاقامتها على احدث الطرز الانشائية وبما يتناسب مع المظهر الحضارى للمحافظة .

وأضاف المحافظ انه ومع بداية العام الجديد 2015 سيكون هذا المشروع هو هدية المحافظة لاصحاب الورش وسوف يتم توزيعه عليهم ويتم تزويده بكافة الخدمات من كهرباء ومياه ومرافق عامة وتخصص لكل صاحب ورشة مساحة كبيرة من الأرض تصل الى 200 متر لاقامة منشأته عليها ونوه محافظ اسيوط الى ان نقل الورش الحرفية والصناعية الى خارج المدينة بهدف القضاء على العشوائية التي سببتها ورش السيارات والتي أصبحت في وسط الأحياء السكنية وتعتبر مصدر إزعاج للمواطنين.

وأشار إلى أن الموقع الجديد سوف يخدم ملاك الورش بتوفير المساحات كافية لهم، ويوفر الخدمات المساندة لأصحاب السيارات، مؤكدا استكمال كل أعمال التأسيس للموقع الجديد فور انتهاء عمليات الحصر .

و كان المحافظ قد استطلع فى جولته منذ ايام بحى غرب اسيوط اراء أصحاب الورش بالمنطقة لنقلهم الى مدينة الحرفيين التى سيتم العمل فيها بمنطقة بنى غالب والتى تسعى المحافظة خلال الفترة القريبة القادمة لنقل جميع ورش الحرفيين بالمدينة اليها وعرض المحافظ تسهيلات عديدة لهم منها توفير قطع

> أرض بمساحات كبيرة لأصحاب الورش وتمليكها لهم بدون مقابل لنقل ورشهم فضلا عن استخراج كافة التراخيص وقد أبدى جميع أصحاب الورش بالمنطقة موافقتهم على النقل للمدينة الجديدة.