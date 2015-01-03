البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف والمفتي بالمولد النبوي الشريف

بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة اليوم إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال البابا في برقيته “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا وأخوتنا المسلمين في مصر وكل البلاد العربية والإسلامية بخالص تهانينا القلبية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مع صادق تمنياتنا لكم بالتوفيق في جهودكم المباركة نحو رفعة وطننا الغالي ليعم السلام والفرح كل المصريين”.

كما بعث البابا تواضروس برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، قال فيها، “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا وأخوتنا المسلمين في مصر وكل البلاد العربية والإسلامية بخالص تهانينا القلبية بمناسبة المولد النبوي الشريف ، مع صادق تمنياتنا لكم بالتوفيق في جهودكم المباركة نحو النهوض بوطننا العزيز ليعم السلام والخير لكل المصريين”.

أ ش أ