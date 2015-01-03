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أجمل الفساتين في مجموعة "Marchesa" لما قبل خريف 2015

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أجمل الفساتين في مجموعة "Marchesa" لما قبل خريف 2015 أجمل الفساتين في مجموعة "Marchesa" لما قبل خريف 2015

الجمعة 03-01-2014 17:43

اعتدنا على التصاميم الملكية الأنيقة التي تقدمها دار "Marchesa" في كل موسم، وقد أبهرتنا في آخر مجموعاتها بمجموعة أنيقة من الفساتين الساحرة التي تناسب احتفالاتك الخاصة وتظهرك بلوك الأميرات. 

على الرغم من أن البدل العصرية كانت من القع الرائجة خلال الأعوام الماضية، إلا أننا لا نشاهد سوى الفساتين الأنثوية الأنيقة في مجموعات "Marchesa"، إذ يبدو أن مصممات الدار جورجينا تشابمان وكيرين كريغ تفضلان الفساتين بأنواعها وتصاميمها المختلفة. 

في هذه المجموعة، قدمت المصممتان أجمل الفساتين القصيرة المناسبة للاحتفالات النهارية أو السهرات البسيطة، كما شاهدنا تصاميم متنوعة من فساتين السهرات الفخمة والناعمة التي احتوت على أبرز اتجاهات الفساتين خلال هذا العام من طبقات التول والدانتيل إلى قصة Off Shoulders التي تضفي نعومة فائقة على أي تصميم. 

وقد أعجبنا بتنوع الخامات في هذه الفساتين، فعلى الرغم من أن الدانتيل كان الأبرز في هذه المجموعة، إلا أن المصممتين حرصتا على دمجه بطريقة أنيقة مع باقي الخامات كالتول والريش والأقمشة اللماعة.

 شاهدي في الصور ما قدمته دار "Marchesa"، وأخبرينا برأيك.

 

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