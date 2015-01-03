من هي الممثلة التركية التي اشترت منزلاً بأكثر من مليون دولار؟

قامت الممثلة التركية أوزغو نمال الشهيرة بسراب في مسلسل "سيدة المزرعة"، والحامل في شهرها الرابع، بشراء منزل جديد مع خطيبها أحمد سردار أورال.

سعر المنزل ثلاثة ملايين ليرة تركية، أي ما يوازي مليون ونصف مليون دولار، وهو يقع في منطقة (بيبيك) في مدينة اسطنبول، ويتميز بإطلالة ساحرة على مضيق البوسفور.

وقد بدأت أوزغو بإدخال تعديلاتها الخاصة في الديكور استعداداً منها لولادتها المنتظرة لمولودها الذي أعلنت قبل أيام إنها ستسميه "روح"، لإنه ثمرة حب حقيقي بينها وبين والده.

ولم يتم الكشف عن موعد قريب لزواجهما رغم إنها قاربت على دخولها الشهر الخامس من حملها.

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