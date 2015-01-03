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استطلاع: تراجع شعبية رئيس فنزويلا إلى أقل مستوياتها

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قال مركز محلي لاستطلاع الآراء إن شعبية رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، انخفضت إلى أقل مستوياتها منذ توليه المنصب قبل نحو عامين وبلغت 22%، بسبب المشاكل الاقتصادية.

وفاز مادورو (52 عامًا) بالانتخابات وتولى المنصب خلفًا لهوجو شافيز الذي توفي بمرض السرطان في مطلع 2013.

وتراجعت شعبية مادورو منذ أن أصبحت فنزويلا المنتجة للنفط والعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، تعاني من التباطؤ الاقتصادي والعجز في المنتجات وارتفاع الأسعار.

وقال خوسيه أنطونيو جيل مدير مركز «داتا أناليسيس» لاستطلاع الآراء لقناة «جلوبوفيجن» التليفزيونية المحلية، «انحسرت شعبيته كثيرًا.. أصبحت 22%. ينتظر الناس الحلول».

وكان المركز ذكر أن شعبية مادورو بلغت 24.5% في نوفمبر الماضي ونحو 50% بعد انتخابه في إبريل 2013.

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