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باكستان تعلن مقتل فتاة برصاص القوات الهندية في كشمير

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أعلن الجيش الباكستاني، السبت، مقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وإصابة طفل برصاص قوات حرس الحدود الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

وأوضح الجيش في بيان نقلته «إيه بي سي» الأمريكية إن «إطلاق النار وقع صباح السبت بالقرب من مدينة سيالكوت، وردت القوات الباكستانية بإطلاق النار على الجانب الهندي».

يشار إلى أن كلاً من الهند وباكستات تتنازعان على منطقة كشمير، وقد خاضت الدولتان حربين من أجل السيطرة على منطقة الهيمالايا منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.

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