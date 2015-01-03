مصر تكرم هيئات دينية موريتانية فى ذكرى المولد النبوى

كرمت مصر هيئات دينية موريتانية في احتفالية كبرى في نواكشوط الليلة الماضية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم مدير المركز الثقافي المصري في نواكشوط الدكتور نشأت ضيف دروع تذكارية ولوحات إبداعية مصرية نقشت عليها آيات قرآنية لرئيس التجمع الثقافي الإسلامي العلامة سماحة الشيخ محمد الحافظ النحوي، والدكتور الخليل النحوي رئيس مجلس إدارة جامعة المنارة ودرع لوزارة الشؤون الدينية الموريتانية.

وجاء التكريم في ختام الندوة الكبرى التي نظمها التجمع برعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وسط مشاركة عربية وافريقية هامة.

وصرح مدير المركز الثقافي المصري بأن هذا التكريم يمثل اهتماما مصريا بالدور الرائد الذي يلعبه الموريتانيون في نشر الثقافة العربية والإسلامية ومواجهتهم للتطرف والغلو، مؤكدا وجود تطابق في وجهات النظر بين التجمع الثقافي الاسلامي والأزهر الشريف.

وحيا المسؤول المصري الجهود الموريتانية في مواجهة الغلو والتطرف والدور الرائد الذي يلعبه سماحة الشيخ محمد الحافظ النحوي في نشر الإسلام الصحيح في موريتانيا والغرب الافريقي سواء عبر معهد ابراهيم الخليل او جامعة المنارة التابعين للتجمع الثقافي الإسلامي.

وكان أحمد ولد أهل داؤود وزير الشؤون الاسلامية الموريتاني قد أكد لدى افتتاحه الندوة على أهمية مواجهة الفكر المتطرف بسيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.

أ ش أ