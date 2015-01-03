أمريكا تسعى لسجن أبو حمزة المصري مدى الحياة بعد إدانته في اتهامات بالإرهاب

حث ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة قاضيًا اتحاديًا على سجن أبو حمزة المصري مدى الحياة بعد إدانته في اتهامات بالإرهاب.

وقال ممثلو الادعاء في ملف بالمحكمة قبل إصدار الحكم عليه في التاسع من يناير كانون الثاني، إنه يجب محاسبة أبو حمزة المصري الذي كان إمام مسجد بلندن على دوره “كزعيم إرهابي عالمي نسق مؤامرات حول العالم لتعزيز مهمته القاتلة.

كانت هيئة محلفين قد أدانت أبو حمزة (56 عامًا) في مايو في كل الاتهامات التي يواجهها في واحدة من محاكمتين بارزتين في قاعة محكمة مانهاتن الاتحادية العام الماضي.

واتهم ممثلو الادعاء أبو حمزة المبتور اليدين وذا العين الواحدة بتوفير هاتف يعمل من خلال الأقمار الصناعية وإرشادات للمتشددين اليمنيين الذين خطفوا سائحين غربيين في 1998 وهي عملية أدت إلى قتل أربعة من الرهائن.

ووجهت أيضًا لأبو حمزة تهمة إرسال اثنين من أتباعه إلى أوريجون لإنشاء معسكر لتدريب المتشددين وإرسال مساعد إلى أفغانستان لمساعدة القاعدة وطالبان.