انتهاء أزمة سفينة المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا

تتوالى الكوارث في البحر قبالة سواحل إيطاليا حيث تدخلت البحرية الايطالية لإنقاذ 450 مهاجرا على متن سفينة شحن بعد يومين من إنقاذ قرابة 800 مهاجر في ظروف مشابهة.

وأعلنت البحرية الإيطالية أمس أنها سيطرت على سفينة الشحن التي تحمل أسم عز الدين ويبلغ طولها 73 مترا،وهي مسجلة في سيراليون.

وقالت أن على السفينة نحو 450 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وكان خفر السواحل الإيطالي إبلغ سلاح الجو أنه رصد هذه السفينة المعدة لنقل الماشية مساء أمس الأول على بعد نحو 150 كيلومترا قبالة كروتوني جنوب إيطاليا.

ولم ترد السفينة على اتصالات البحرية قبل ان تتمكن امرأة من بين المهاجرين من شرح الوضع عبر الراديو،وفق الكابتن فيليبو ماريني المتحدث باسم البحرية,ونقل ماريني عن المرأة قولها “نحن وحدنا,لا يوجد أحد,ساعدونا” حسب ما ذكرت وكالة أنباء “فرانس برس”.