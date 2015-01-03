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تنفيذ 676 قرار إزالة بالوادي الجديد في 24 ساعة

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أعلن اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، السبت أن الحملات الأمنية مستمرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى وجود لجان مشتركة بين الأجهزة الأمنية ورؤساء المدن والقرى تتولى مراقبة أملاك الدولة للتصدي لأية تعديات.

وقال «العشري» إنه مع بداية 2015 تم تنفيذ 676 قرار إزالة في 24 ساعة بمساحات إجمالية وصلت إلى 13 ألفًا و258 فدانًا بكافة مراكز المحافظة الخمسة.

وأكد مدير الأمن أنه «لا تهاون في إزالة أية تعديات وتنفيذ القانون بما يحفظ أراضي وهيبة الدولة ويقضي على المتعديين في الوادى الجديد».

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