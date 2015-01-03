الجيش السودانى يعلن طرد المتمردين من منطقة “فنقا” بدارفور

تدور مواجهات بين القوات الحكومية السودانية ومتمردين للسيطرة على منطقة استراتيجية فى دارفور أكد الجيش أنه طرد المتمردين منها الامر الذى ينفيه هؤلاء. واعلن المتحدث باسم الجيش السودانى العقيد الصوارمى خالد فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية “فى وقت متأخر أمس الخميس تمكنت قوات الدعم السريع بعمل متزامن مع الفرقة السادسة مشاة من طرد فلول المتمردين من منطقة فنقا بشرق جبل مره التى تعتبر رئاسة لمتمردى جماعات مناوى وعبد الواحد بولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وشرق دارفور”.

وأضاف “هذا النصر جاء بعد معارك ضارية تمكنت من جرائها قوات الدعم السريع من طرد المتمردين من مناطق دوبو المدرسة ودبو العمدة ووادى صبى وأم أرطال”. وقال أيضا “وتوجت هذه الانتصارات بدخول منطقة فنقا الحصينة ذات المغارات الجبلية التى اتخذ منها التمرد ملاذات آمنة يدير منها عملياته التخريبية”. وأوضح “لقد بلغت العربات العسكرية التى تم الاستيلاء عليها وتدميرها اكثر من خمسين عربة عسكرية كما بلغ عدد القتلى حتى الآن حوالى خمسين قتيلا اضافة إلى مصادرة عدد كبير من من العتاد الحربى الخفيف والثقيل ولا يزال الحصار جاريا حتى الآن”.

من جهته قال المتحدث باسم حركة تحرير السودان جناح مناوي، عبد الله مرسال فى بيان تلقته وكالة فرانس برس “فى إطار حملة الصيف الفاشلة قامت قوات حركة تحرير السودان وحلفاؤها من قوات التحرير والعدالة وقوات القائد طراده بتدمير متحرك لقوات المؤتمر فى مناطق واسعة من منطقة شرق الجبل شملت مناطق الملم وكورما وقرية فنقا”. وأضاف أنها “دمرت لقوات العدو كمية كبيرة من العربات العسكرية واستولت على كميات من الأسلحة والذخائر”. وقال المتحدث باسم الجيش السودانى “وبطرد فلول المتمردين من منطقة فنقا المطلة على الطريق الرابط بين مدينتى نيالا والفاشر تكونت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة تمكنت من تامين هذا المسار الحيوى بين ولايات شمال وجنوب وشرق دارفور”.

أ ف ب