ولي العهد يرعى «اليوم» حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سموه

برعاية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. يقيم نادي الفروسية حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد الامين لجياد الانتاج المحلي والمستورد وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء اليوم السبت.

ويتكون حفل السباق من 10 اشواط خصص الشوط التاسع على كأس سمو ولي العهد للانتاج (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) والعاشر على كأس المستورد (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) ومسافة الشوطين 2400 م.

10 اسطبلات في كأس الانتاج

سجلت على قائمة المنافسة لكأس الانتاج اسماء 18 رأساً تمثل 10 اسطبلات حيث يدخل الاسطبل الازرق برأسين هما (اخو شدو) والفرس (شبله نوفا) كما يدخل الاسطبل الابيض المنافسة بأربعة رؤوس يتقدمها حامل لقب الموسم الماضي (صيرور) بجانب (السيف الاجرب) و (عيثوم) و(باتو) اضافة الى رأس خامس سجل في قائمة الاحتياط هو (النجم الكاسر).

(جدل) هل يثير الجدل مرة أخرى ؟

الاسطبل الاحمر مرشح قوي لانتزاع لقب اليوم بحضور بطله المثير (جدل) الذي توج الشهر الماضي بأولى بطولات الموسم الكبرى كأس الوفاء للامير محمد بن سعود الكبير وسيمتطي صهوته هذا المساء خياله الفرنسي العالمي اولفييه بيليه الذي قاده للقب السابق.

ويدعم (جدل) في السباق (دابان) و (مدين) و(اسياح) اضافة الى (ابو خيال ) في قائمة الاحتياط وهناك (ابو زيد) للامير عبدالعزيز بن فهد و(ريان الوادي) للامير سلطان بن مشعل.

طموحات الاسطبلات الشعبية

على المستوى الشعبي يدخل السباق الحصان (يزوم) لمتعب الايداء و(لاهد) لابناء علي السبيعي و(النفور) لعبدالله السيف و(المؤرخ ) لفهد العصيمي بجانب الثنائي (شمس الميدان) و(ضبح) لسلطان اليحيى.

ترشيحات المراقبين لهذا الشوط وضعت (جدل) اولا يليه (السيف الاجرب) ثم (مدين) والفاجأه (صيرور).

(وطني) اقوى المرشحين لكأس المستورد

اما الشوط الثاني على كأس سمو ولي العهد للمستورد فيضم 18 رأسا في القائمة الاساسية بجانب 7 في القائمة الاحتياطية طبقاً للأتي:

الاسطبل الازرق يدخل برأسين هما (بريك رانك) و(سافانا لامار) ويدخل الابيض برأسين (مشهور) و(وطني) المرشح الاول لهذا الكأس.

اما الاسطبل الاحمر فينافس بأربعة رؤوس يتقدمها (نوتيلوس) بقيادة اولفييه مع (شيف هافوك) و(انكوربوريت) و(فلاي سولو).

(سنجلات) هل يحتفظ بلقبه ؟

اسطبل المالك نزار انور ابو الجدايل الذي توج بلقب كأس ولي العهد للمستورد في الموسم الماضي بالبطل (سنجلات) الذي يدخل الميدان مع الخيال ديكز دويل للدفاع عن لقبه بمؤازره زميله (قون دوتش) .

وهناك (بيريكسيا) لاسطبل شواهد و(وورلد لي) للشريف هزاع العبدلي و( فيونق ) لفهد الفوزاني و (هونورد) و(سمر فري) لمشعل المطيري و(بنك اون مي) لفهد المطيري واخيرا المالك الجديد عبدالاله عبدالعزيز الموسى بالثنائي (وتيد) و (كنج اوف ذا دانيس) .

ترشيحات المراقبين لهذا الشوط وضعت الابيض (وطني) مرشحاً اول يليه حامل اللقب (سنجلات) ثم الاحمر (فلا سولو) والمفاجأه جديد الاحمر (نوتيلوس) .