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رابطة أهالي المعتقلين بالإمارات تلتقي نقيب الصحفيين غدا

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رابطة أهالي المعتقلين بالإمارات تلتقي نقيب الصحفيين غدا رابطة أهالي المعتقلين بالإمارات تلتقي نقيب الصحفيين غدا

كتب : بهاء الدين محمد منذ 56 دقيقة

أكدت رابطة أهالي المصريين المعتقلين بالإمارات أنها ستلتقي غدا بضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وفدا من الرابطة بمقر نقابة الصحفيين في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها نقيب الصحفيين للصحفي المصري المعتقل بسجون الإمارات، الدكتور أحمد جعفر، لمقابلته.

من جانبها، وأوضحت الرابطة، في بيان لها، أن وفدا يضم على رأسه منال الجندي، زوجة الصحفي المعتقل، وبعض أسر المعتقلين، يحضر اللقاء مؤكدة أهمية أن تستمر الجهود النقابية التي دشنتها اتحاد النقابات المهنية منذ فترة للإفراج عن المعتقلين المصريين لاسيما مع الموقف الإيجابي الأخير من نقيب الصحفيين.

وشددت الرابطة على أهمية استمرار الدعم النقابي بشكل مؤثر لحقوق معتقلين ظلمت أعمارهم ونجاحاتهم طيلة سنوات بهذا الاعتقال التعسفي من جانب السلطات الإماراتية، وتشير إلى أن معاناة أسر المعتقلين الخمسة عشر تفوق وصف أي إنسان لاسيما وهم يرون ذويهم تحت قيد الحبس الانفرادي والاعتقال التعسفي الجائر.

جدير بالذكر أن الصحفي والمستشار الإعلامي الدكتور أحمد جعفر معتقل بالإمارات دون تهمة معلنة منذ شهر ديسمبر الماضي.

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