الديوان الملكي مطمئناً الشعب: الإجراء الطبي للملك عبدالله تكلل بالاستقرار والنجاح

صدر امس عن الديوان الملكي البيان التالي -: استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - الذي يقوم على الشفافية في كل أمر يخص الشأن العام، فإنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الفريق الطبي، فقد تبين وجود التهاب رئوي استدعى وضع أنبوب مساعد على التنفس بشكل مؤقت، مساء امس الجمعة 11 / 3 / 1436ه وقد تكلل هذا الإجراء ولله الحمد والمنة بالاستقرار والنجاح.

الأمير سلمان والأمير مقرن والأمراء والمسؤولون والمواطنون يطمئنون على صحة خادم الحرمين

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه وألبسه ثوب الصحة والعافية.

إلى ذلك اطمأن على صحة خادم الحرمين - حفظه الله مساء امس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وأصحاب السمو الملكي الأمراء أنجال خادم الحرمين الشريفين.

كما اطمأن على صحة خادم الحرمين مساء امس سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له وأصحاب السمو الملكي الأمراء ودولة رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

وأعرب أنجال خادم الحرمين عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، وسؤالهم عن صحة الملك المفدى -حفظه الله- .