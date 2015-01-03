صحة الشرقية تدشن موقعها الإلكتروني الجديد

دشن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن محمد الصالحي موقع صحة الشرقية الالكتروني www.alsehha.gov.sa بحلته الجديدة الذي ضم عدداً من الخدمات الالكترونية حيث اشتمل على خدمة (ترخيص) تتعلق بالتعاملات الالكترونية للمنشآت الصحية الخاصة والكوادر الصحية التابعة لها حيث تتيح للمستفيدين انهاء جميع الاجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص للمنشآت والكوادر بالإضافة إلى إنهاء جميع الاجراءات الادارية ذات الصلة من نقل وندب وتعديل مهن الكوادر ومتابعة المخالفات.

وعلى صعيد متصل تم إطلاق خدمة برنامج طب الاسرة (E-portfolio) التي تتيح لأطباء البورد السعودي لطب الأسرة التواصل مع المدربين والمشرفين على البرنامج من خلال رصد درجات المدربين وتقييم كفاءتهم إلكترونياً بالإضافة إلى عمل الجداول التدريبية وتنسيقها تلقائياً وعمل الاستبيانات الإلكترونية لتسهيل عملية الأبحاث بشكل سريع وفوري، كما تم إطلاق برنامج (خدمتي) والخاص بحقوق وعلاقات المرضى والتي تتيح للمرضى تقديم بلاغاتهم ومتابعتها الكترونياً.

وأوضح الدكتور الصالحي أنه أصبح بوسع مستخدمي موقع صحة الشرقية من القطاعين الحكومي والخاص الاستفسار عن نتائج الأمراض الوبائية مثل (كورونا، وإنفلونزا الخنازير)، وطلبات التدريب للقطاع الخاص والتوظيف إضافة إلى التعاميم المرسلة إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك الخدمات تأتي في إطار سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لدعم مسيرة التحول نحو الحكومة الإلكترونية والمتماشية مع الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية التي أقرتها وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات الرامية الى تعزيز مسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص.