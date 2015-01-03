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منصور بن متعب يوقع عقد مشروع تطوير وسط الطائف بكلفة 104 ملايين ريال

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منصور بن متعب يوقع عقد مشروع تطوير وسط الطائف بكلفة 104 ملايين ريال منصور بن متعب يوقع عقد مشروع تطوير وسط الطائف بكلفة 104 ملايين ريال

    وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عقد مشروع تطوير وسط مدينة الطائف بتكلفة بلغت 104.898.920 ريالاً.

ويدعم المشروع الجهود الجارية للنهوض بالخدمات المقدمة بالموقع للملاك والتجار والمرتادين بهدف إعادة رونق وسط المدينة، وتطوير الوسط التاريخي مع المحافظة على النشاطات الحالية للسوق، وما تحويه من تراث عمراني وثقافي واجتماعي، وتطوير السوق كوجهة اقتصادية وسياحية جاذبة للأهالي والزوار بصورة تلائم أهميته كموقع له خاصية الاستدامة.

ويركز المشروع على إبراز الهوية العمرانية المميزة للأسواق القديمة، وإنعاش الحركة التجارية للسوق وتحسين بيئتها، ومعالجة التلوث البصري والبيئي، وتحسين الممرات، والربط الفراغي والحركي للسوق مع المنطقة المحيطة، ودعم الجانب السياحي والترفيهي في الجزء الشعبي، بما يعود بالفائدة على المستثمرين والزوار.

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