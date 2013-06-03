باكينام الشرقاوي تعتذر عن الحرج "غير المقصود" بسبب بث "الحوار الوطني" على الهواء

كتب : محمد عاشور منذ 25 دقيقة

باكينام الشرقاوي

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، إنه كان من المقرر أن يذاع الحوار الوطني الذي دار اليوم مسجلا كالعادة، ولكن لأهمية موضوع الأمن المائي تقرر قبل اللقاء مباشرة إذاعته على الهواء.

وقدمت الشرقاوي، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اعتذارها عن "أي حرج غير مقصود لأي من القيادات السياسية سببه عدم الإشارة إلى البث المباشر للاجتماع الوطني اليوم".

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