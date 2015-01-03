أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة النجمة الأمريكية دونا دوغلاس

Google+ Print

السبت 03-01-2015 02:10

توفيت أمس الخميس الممثلة الأمريكية Donna Douglas عن عمر ناهز 81 عاماً.

وقد فارقت Douglas الحياة داخل منزلها في Louisiana، وهي محاطة بالعائلة والأصدقاء، حسب ما أعلنت حفيدتها.

إشتهرت النجمة الراحلة من خلال مسلسل The Beverly Hillbillies الذي شاركت في مواسمه الـ 9، كما ظهرت طوال مسيرتها في العديد من الأعمال مثل Mister Ed و The Twilight Zone و Adventures of Ozzie and Harriet و Adam 12 و Route 66.

وفي العام 1991، شاركت Donna في فيلم Frankie and Johnny إلى جانب النجم العالمي الراحل Elvis Presley.

يشار إلى أن Donna Douglas تزوجت مرتين، الأولى كانت عام 1949 من Roland John Bourgeois الذي إنفصلت عنه سنة 1954، والثانية كانت من Robert M. Leeds الذي إستمر زواجها منه من العام 1971 حتى العان 1980.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي