وفاة النجمة الأمريكية دونا دوغلاس

توفيت أمس الخميس الممثلة الأمريكية Donna Douglas عن عمر ناهز 81 عاماً.

وقد فارقت Douglas الحياة داخل منزلها في Louisiana، وهي محاطة بالعائلة والأصدقاء، حسب ما أعلنت حفيدتها.

إشتهرت النجمة الراحلة من خلال مسلسل The Beverly Hillbillies الذي شاركت في مواسمه الـ 9، كما ظهرت طوال مسيرتها في العديد من الأعمال مثل Mister Ed و The Twilight Zone و Adventures of Ozzie and Harriet و Adam 12 و Route 66.

وفي العام 1991، شاركت Donna في فيلم Frankie and Johnny إلى جانب النجم العالمي الراحل Elvis Presley.

يشار إلى أن Donna Douglas تزوجت مرتين، الأولى كانت عام 1949 من Roland John Bourgeois الذي إنفصلت عنه سنة 1954، والثانية كانت من Robert M. Leeds الذي إستمر زواجها منه من العام 1971 حتى العان 1980.