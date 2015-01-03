قال معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة: «يشرفنا أن نتقدم إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأسمى آيات التهاني والشكر والامتنان على مبادرة سموه «شكراً حماة الوطن» بتخصيص الاحتفالات بيوم الجلوس لتوجيه الشكر والتقدير لأبناء القوات المسلحة وإتاحة الفرصة أمامنا لنقدم تحية تقدير وعرفان لحماة الوطن أبناء القوات المسلحة الذين أخلصوا للوطن ونذروا أنفسهم وأرواحهم فداءً لأمنه واستقراره حتى أصبحوا ضمن أفضل الجيوش في المنطقة». «إنها مبادرة وطنية عظيمة صادرة من قائد مُلهم، تعكس مدى تقدير القيادة والشعب للدور العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة وتزيد من حماسة شبابه المنتسبين بالخدمة الوطنية».

وأضاف معاليه: «إن قواتنا المسلحة هي مصدر فخر واعتزاز لأبناء الإمارات بما وصلت إليه من مستويات رفيعة في الأداء والجاهزية بفضل العطاء المستمر والجهود المتواصلة لكل رجال القوات المسلحة ضباطاً وأفراداً،.