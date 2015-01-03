حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة خالد بن حميد القاسمي

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة امس واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن حميد بن محمد القاسمي .

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن صادق عزائه و مواساته لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وأنجال وذوي الفقيد سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في مجلس الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي وأبناء المغفور له الفقيد وإخوانه وعدد من شيوخ القواسم التعازي من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية بالشارقة والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة المواني البحرية والجمارك بالشارقة وعدد من الشيوخ والشخصيات والمسئولين وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين.