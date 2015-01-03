فييرا يطلب راتب باتشيكو من الزمالك

طلب البرازيلي جورفان فييرا الحصول على 55 ألف دولار شهريا كراتب له ولمساعده ماركو، من أجل العودة لقيادة الزمالك خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو.

ويبحث الزمالك تعيين مديرا فنيا خلفا لباتشيكو، ويدخل مواجهتي بتروجيت ثم المقاولون العرب بقيادة محمد صلاح المدرب المساعد لباتشيكو.

وانفرد FilGoal.com بخبر وصول الزمالك لمرحلة التفاوض المادي مع فييرا، بعد موافقة المدرب البرازيلي على العودة للبيت الأبيض.

وطلب فييرا من الزمالك الحصول على 55 ألف دولار كراتب له مع مساعده ماركو، وهو نفس الراتب الذي كان يحصل عليه باتشيكو ومساعده أنطونيو ناتال.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد رفض إسناد المهمة إلى أي مدرب مصري باستثناء حسن شحاتة.

ولكن الزمالك وجد أنه من الصعب الاتفاق مع شحاتة، بسبب تعاقده الممتد مع المقاولون العرب.

ولذلك اتجه الزمالك إلى فييرا كأول المرشحين الأجانب لخلافة باتشيكو، ورد المدرب البرازيلي كان مبشرا.

فييرا كان قد درب الزمالك لمدة 11 شهرا بعد أن تعاقدت معه الإدارة في أغسطس 2012، ونجح في ظل توقف النشاط الكروي فترة طويلة في تقديم أداء طيب مع الفريق الأبيض دون تحقيق بطولة.

يذكر أن الزمالك قد كشف أنه سيتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد عقب مباراة المقاولون العرب في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري.