إصلاح خط مياه الشرب بمنطقة أكتوبر في السويس

أعلنت رئاسة حي فيصل بالسويس عن أنتهاء مشكلة خط مياه الشرب واصلاحه بمنطقة أكتوبر وضخ المياه إلى جميع المنازل والمحال التجارية بشكل طبيعي.

كان تلقى العميد علاء اسماعيل رئيس حى فيصل بلاغ فى السادسة صباح اليوم بانفجار خط المياة العمومى المغذى لمناطق 24اكتوبر وشباب اكتوبر والمميز وعلى الفور بعد لحظات تم التنسيق مع المتابعة الميدانية بالحى وتم الاتصال بشبكة المياة والصرف الصحى لفتح بلاعات الصرف لشفط المياة بعد تكدس المياة بالشوارع وعلى الفور تم التجمع فى مكان الكسر .

حيث تم خلال ساعات أصلاح العطل وتوصيل المياة للسكان واضاف البيان الاعلامى للحى ان هذا الخط خط عمومى وان انجاز العمل تم بسرعة بسبب تضافر جهود شبكة المياة والصرف الصحى باشراف حى فيصل .