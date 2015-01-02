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ثنائي مانشستر يسعى لإقناع بيبي بترك ريال مدريد

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ثنائي مانشستر يسعى لإقناع بيبي بترك ريال مدريد ثنائي مانشستر يسعى لإقناع بيبي بترك ريال مدريد

(إفي): كشفت تقارير صحفية يوم الجمعة عن اهتمام قطبي مدينة مانشستر، يونايتد وسيتي، بالتعاقد مع البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الإسباني لتجديد عقده.

وذكرت صحيفة (ماركا) أن الريال متمسك ببقاء بيبي وإجهاض أي محاولة لانتقاله إلى مانشستر، تماما كما فعل مع النجم الويلزي جاريث بيل مؤخرا.

ويمتد عقد بيبي إلى صيف 2016 ، ويبدو يونايتد أكثر اهتماما بالتعاقد معه، لكن وكيل أعماله جورجي مينديش أبلغ مسئولي النادي الإنجليزي بأنه لا توجد نية لرحيله عن الفريق الملكي.

ويواجه مدرب "الشياطين الحمر" لويس فان جال الكثير من المشاكل الدفاعية في موسمه الأول، لذا يأمل في إقناع بيبي بلعب دور قيادي في فريقه، خاصة أن الأخير يعيش أفضل حالاته في المواسم الأخيرة.

في المقابل فإن التشيلي مانويل بيليجريني مدرب مان سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي يسعى منذ فترة طويلة لضم بيبي إلى دفاعه، وبالتحديد منذ تولي مهمة تدريب السيتزنز صيف 2013.

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