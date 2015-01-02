مدرب بتروجيت: الزمالك سيتأثر برحيل مؤمن زكريا أكثر من باتشيكو

يعتقد رمضان السيد مدرب بتروجيت أن الزمالك سيتأثر في مباراة الفريقين يوم السبت برحيل مؤمن زكريا نجم الفريق إلى الأهلي، أكثر من رحيل المدير الفني جيمي باتشيكو.

ويلعب الزمالك أمام بتروجيت يوم السبت في الجولة الـ15 من الدوري المصري، في أول مبارياته في عام 2015.

وخسر الزمالك خلال يومين مدربه باتشيكو الذي رحل بشكل مفاجئ إلى الشباب السعودي، وهداف الفريق مؤمن زكريا الذي انتهت إعارته من إنبي وانتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وقال رمضان السيد لـFilGoal.com : "بتروجيت يشعر بالتفاؤل قبل المباراة، ولكن هذا التفاؤل ليس له علاقة برحيل باتشيكو لأنني اعتقد أن محمد صلاح قادر على أداء مهمة المدير الفني".

وتابع "لا أعتقد أن غياب باتشيكو سيؤثر على الزمالك، بقدر رحيل مؤمن زكريا هداف الفريق".

وأشار مدرب بتروجيت إلى أنه يتمنى ألا يتأثر التحكيم في المباراة، بمشكلة مباراة الزمالك وإنبي.

وأضاف "لسنا طرفا في هذه المشكلة، ونتمنى ألا يتأثر التحكيم بها".