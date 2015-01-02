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الزمالك يصل لمرحلة متقدمة في التفاوض مع فييرا

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الزمالك يصل لمرحلة متقدمة في التفاوض مع فييرا الزمالك يصل لمرحلة متقدمة في التفاوض مع فييرا

دخل الزمالك في مرحلة التفاوض المادي مع جورفان فييرا المدير الفني السابق للفريق، من أجل خلافة البرتغالي جيمي باتشيكو.

ويبحث الزمالك تعيين مديرا فنيا خلفا لباتشيكو، ويدخل مواجهتي بتروجيت ثم المقاولون العرب بقيادة محمد صلاح المدرب المساعد لباتشيكو.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس الزمالك رفض إسناد المهمة إلى أي مدرب مصري باستثناء حسن شحاتة.

ولكن الزمالك وجد أنه من الصعب الاتفاق مع شحاتة، بسبب تعاقده الممتد مع المقاولون العرب.

ولذلك اتجه الزمالك إلى فييرا كأول المرشحين الأجانب لخلافة باتشيكو، ورد المدرب البرازيلي كان مبشرا.

فوافق فييرا الذي ترك تدريب منتخب الكويت مؤخرا على العودة إلى الزمالك، ولذلك بدأ مجلس الإدارة مفاوضاته مباشرة حول المقابل المادي.

فييرا كان قد درب الزمالك لمدة 11 شهرا بعد أن تعاقدت معه الإدارة في أغسطس 2012، ونجح في ظل توقف النشاط الكروي فترة طويلة في تقديم أداء طيب مع الفريق الأبيض دون تحقيق بطولة.

يذكر أن الزمالك قد كشف أنه سيتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد عقب مباراة المقاولون العرب في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري.

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فيديو اليوم السابع