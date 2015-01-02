أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الصحة يتفقد مستشفيات الغربية السبت

  • مصر
  • 13
Google+ Print

يزور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، السبت، عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، في محافظة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، الجمعة، أن الوزير يتابع الخطوات الجارية لبدء مراحل التشغيل التجريبي لمستشفي زفتي العام، وبدأ العمل فيها منذ ٢٠٠٤، وتعثر لمدة ١٤ عاماً، لافتة إلى تفقده سير العمل في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، للوقوف علي مدي جودة الخدمة الصحية المقدمة إلي المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن «عدوي» سيعقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين، ليستمع إلي مطالبهم ومدي رضاهم عن الخدمة الصحية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية