وزير الصحة يتفقد مستشفيات الغربية السبت

يزور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، السبت، عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، في محافظة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، الجمعة، أن الوزير يتابع الخطوات الجارية لبدء مراحل التشغيل التجريبي لمستشفي زفتي العام، وبدأ العمل فيها منذ ٢٠٠٤، وتعثر لمدة ١٤ عاماً، لافتة إلى تفقده سير العمل في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، للوقوف علي مدي جودة الخدمة الصحية المقدمة إلي المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن «عدوي» سيعقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين، ليستمع إلي مطالبهم ومدي رضاهم عن الخدمة الصحية.