نقيب الصيادين: احتجاز 3 مراكب صيد من كفرالشيخ على متنهم 49 صياد في ليبيا

أكد احمد عبده نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ أن السلطات الليبية احتجزت 3 مراكب صيد من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، وعلى متنهم 49 صياداً، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية .

وأشار نصار إلي أن المركب الأولي على متنها 18 صياداً، والثانية 17 صياداً، والثالثة 14 صياداً، وأقلعوا من قرية برج مغيزل، في رحلة صيد لجزيرة مالطة.

وأضاف أنه تم احتجاز مركبين منهما وعليهما 35 صياداً في بنغازي، والمركب الثالثة عليها 14 صياداً تم احتجازها في زوارة .

وأشار نقيب الصيادين بكفرالشيخ، إلى أن 14 صياداً في المركب الثالثة التي تم احتجازها في زواره ، وتم إيداع مستقليها في سجن الدفنية، مع 150 صياداً كانوا في طريقهم للعودة إلي مصر.