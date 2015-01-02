أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نقيب الصيادين: احتجاز 3 مراكب صيد من كفرالشيخ على متنهم 49 صياد في ليبيا

Google+ Print
نقيب الصيادين: احتجاز 3 مراكب صيد من كفرالشيخ على متنهم 49 صياد في ليبيا نقيب الصيادين: احتجاز 3 مراكب صيد من كفرالشيخ على متنهم 49 صياد في ليبيا

صورة أرشيفية

أكد احمد عبده نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ أن السلطات الليبية احتجزت 3 مراكب صيد من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، وعلى متنهم 49 صياداً، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية .

وأشار نصار إلي أن المركب الأولي على متنها 18 صياداً، والثانية 17 صياداً، والثالثة 14 صياداً، وأقلعوا من قرية برج مغيزل، في رحلة صيد لجزيرة مالطة.

وأضاف أنه تم احتجاز مركبين منهما وعليهما 35 صياداً في بنغازي، والمركب الثالثة عليها 14 صياداً تم احتجازها في زوارة .

وأشار نقيب الصيادين بكفرالشيخ، إلى أن 14 صياداً في المركب الثالثة التي تم احتجازها في زواره ، وتم إيداع مستقليها في سجن الدفنية، مع 150 صياداً كانوا في طريقهم للعودة إلي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع