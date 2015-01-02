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بالفيديو.. ضبط المتورطين فى إدارة ورشة لتصنيع العبوات الناسفة فى الشرقية

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بالفيديو.. ضبط المتورطين فى إدارة ورشة لتصنيع العبوات الناسفة فى الشرقية بالفيديو.. ضبط المتورطين فى إدارة ورشة لتصنيع العبوات الناسفة فى الشرقية

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط غرفة ملحقة بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببلبيس تدار كورشة لتصنيع العبوات الناسفة، ملك ماهر . ش . ع – سن 53 كميائى، مقيم بمحافظة القاهرة، والذى قرر أن المصنع مستأجر لمصطفى . م . ح – مقيم بالعاشر من رمضان، بغرض تصنيع مواد بلاستيكية ومنتجات بودرة “P.V.C”

وبتفتيش الورشة تم ضبط، المعدات  عبارة عن مخرطة – ومثقاب – منجلة مثبتين جميعها على قواعد خرسانية، كما عثر على جركن سعة 45 لتر بداخلهما مادة كميائية سائلة، كيس زنة 2 كيلو جرام بها مواد كميائية مطحونة، شيكارة من النترات، شيكارة بوتاسيوم تركيز 90 %، زجاجة أسيتون كبيرة، أنبوبة سيلكون، جوال بداخلة 30 دائرة كهربائية، أسطوانة حديدية قطر 8 بوصة بطول 30 سم، أسطوانة حديدية بطول 120 سم، وماكينة لحام، مقياس جهد كهربائى ، ميزان كهربائى،  ومعيار زجاجى .

وضبط القائم على إدارة المصنع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق و تكثف الأجهزة الأمنية جهودها بالإشتراك و قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام و مديرية أمن الشرقية لضبط كافة المتورطين فى إدارة الورشة .

 

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