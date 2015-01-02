بالفيديو.. ضبط المتورطين فى إدارة ورشة لتصنيع العبوات الناسفة فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط غرفة ملحقة بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببلبيس تدار كورشة لتصنيع العبوات الناسفة، ملك ماهر . ش . ع – سن 53 كميائى، مقيم بمحافظة القاهرة، والذى قرر أن المصنع مستأجر لمصطفى . م . ح – مقيم بالعاشر من رمضان، بغرض تصنيع مواد بلاستيكية ومنتجات بودرة “P.V.C”

وبتفتيش الورشة تم ضبط، المعدات عبارة عن مخرطة – ومثقاب – منجلة مثبتين جميعها على قواعد خرسانية، كما عثر على جركن سعة 45 لتر بداخلهما مادة كميائية سائلة، كيس زنة 2 كيلو جرام بها مواد كميائية مطحونة، شيكارة من النترات، شيكارة بوتاسيوم تركيز 90 %، زجاجة أسيتون كبيرة، أنبوبة سيلكون، جوال بداخلة 30 دائرة كهربائية، أسطوانة حديدية قطر 8 بوصة بطول 30 سم، أسطوانة حديدية بطول 120 سم، وماكينة لحام، مقياس جهد كهربائى ، ميزان كهربائى، ومعيار زجاجى .

وضبط القائم على إدارة المصنع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق و تكثف الأجهزة الأمنية جهودها بالإشتراك و قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام و مديرية أمن الشرقية لضبط كافة المتورطين فى إدارة الورشة .

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