7 إستعمالات تجميليّة لبودرة الأطفال

ستجدين داخل كل منزل علبة بودرة مخصصة للأطفال، أو بودرة الجسم؛ قد لا تعلمين فوائدها التجميلية، وقد لا تعيرينها اهتمامك مطلقاً، ولكنك ستفعلين ذلك بالتأكيد بعد قراءتك لهذا المقال. فالبودرة هذه تحتوي على الكثير من الاستخدامات في عالم التجميل والعناية بالبشرة. إليكِ بعضاً من استخداماتها.

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1.للحصول على قوام متماسك لأقنعة البشرة: كماسك العسل والزبادي مثلاً، فعند إضافة ملعقة صغيرة من بودرة الجسم إلى الخليط ستحصلين على قوام متماسك قليلاً ليساعدك على تطبيق القناع على بشرتك بسهولة.

2.تثبيت الماكياج: ضعي القليل من بودرة الأطفال على بشرتك قبل كريم الأساس، وعلى الشفاه قبل أحمر الشفاه؛ سيساعدك ذلك في الاحتفاظ بالماكياج طوال اليوم.

3.تسهيل إزالة شعر الجسم: ضعي بودرة الجسم على أماكن إزالة الشعر قبل استخدامك للشمع، فالبودرة ستقوم بامتصاص العرق وتسهيل عملية نزع الشعر؛ استخدميها أيضاً بعد إزالة الشعر لتخفيف تهيج البشرة.

4.لنعومة الجسم: استخدمي بودرة الأطفال على جسمك بعد الاستحمام مباشرة لتشعري بالانتعاش والنعومة المطلوبة.

5.تكثيف الرموش: ضعي القليل من بودرة الجسم على أطراف الرموش قبل وضع الماسكارا، ستلاحظين أنّ رموشك بدت أثقل وأطول.

6.مزيل للعرق: ضعي القليل من بودرة الجسم على أماكن التعرق وخصوصاً تحت الإبط بدلًا من مزيلات العرق الكيميائية المختلفة لتجنب رائحة العرق المزعجة.

7.قناع لتفتيح البشرة: قومي بمزج ملعقة من النشا + ملعقة من بودرة الجسم مع القليل من الماء حتى تحصلي على مزيج كريمي الملمس، ضعيهم على وجهك واتركيه ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر لتحصلي على بشرة فاتحة ونضرة على الفور.

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