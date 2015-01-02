بدء أول محاكمة في قضية التنصت التي استهدفت «أردوجان» بتركيا

بدأت محاكمة 13 شرطيا تركيا متهمين بالتنصت بصورة غير قانونية على المحادثات الهاتفية، لمكاتب رئيس الوزراء التركي السابق، والرئيس الحالي للبلاد، رجب طيب أردوجان، الجمعة، أمام محكمة في أنقرة.

وأوضحت صحيفة «حرييت»، على موقعها الإلكتروني، أن 8 من المتهمين فقط حضروا هذه الجلسة.

ويواجه المتهمون الملاحقون بتهمة «التجسس» و«انتهاك حرمة الحياة الخاصة»، عقوبة بالسجن من 21 إلى 36 عاما.

وهذه المحاكمة الأولى المتعلقة بقضية التنصت المدوية على المحادثات الهاتفية التي استهدفت أردوجان والمقربين منه قبل عام.