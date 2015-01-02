12 دولة عربية تشارك في مهرجان الإعلام العربي للإبداع الإعلامي بالأقصر

نظم منظمي مهرجان الإعلام العربي للإبداع الإعلامي المقرر انعقاده في الفتره من 13 إلى 15 من شهر يناير الجاري بمحافظة الأقصر برعاية اتحاد الإعلاميين العرب مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان .

وقال محمد شرارة المنسق العام لاتحاد الإعلاميين العرب خلال المؤتمر الصحفي، إن شعار المهرجان في دورته الجديدة سيكون ” نحو خطاب عربي موحد ضد الارهاب والتطرف”، بمشاركة ١٢ دولة عربية من بينها ” مصر، الجزائر، سلطنه عمان، فلسطين، ، البحرين، الكويت، الامارات، موريتانيا، اليمن، السعودية”.

وقال شرارة أن كلا من دول “سوريا، العراق، ليبيا، قطر” اعتذروا لظروفهم السياسية الخاصه بتلك الدول.

وأضاف شرارة أن المهرجان سيكرم هذا العام الفنان كمال أبو ريا والإعلامي كريم شحاتة، ونقيب الصحفيين بدولة الإمارات، ورئيس الوزراء الكويتى بجانب الفنانتين سوسن بدر ،وكنده علوش.

وأكد شرارة علي أن المهرجان سيهدي جائزة الانقاذ الوطني لكلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والملك عبدالله خادم الحرمين الشريفين لدورهما الريادي في المنطقة.

يشار إلي أن الاتحاد العربي للإعلاميين العرب دأ على تنظيم هذا المهرجان كل سنتين، حيث التحضيرات جارية على قدم وساق لإنجاح طبعة هذا العام التي تستمر فعالياتها لمدة 3 أيام.

ويقوم المهرجان، بتكريم أفضل صحفي وإعلامي من مذيعي الإذاعة والتلفزيون، واختيار أفضل موقع الكتروني، وأفضل محرر إلكتروني وباحث إعلامي عربي وغيرها من الفئات التي تشهد ترشيحات مميزة، على أن يتم ذلك في حفل كبير تختتم به فعاليات المهرجان الذي سيتم تغطيته إعلاميا وفضائيا من قبل العديد من الصحف و القنوات الفضائية العربية و المحطات الإذاعية المصرية والعربية.