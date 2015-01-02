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مدرب غينيا الاستوائية يستقيل قبل 3 أسابيع من استضافة أمم إفريقيا

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مدرب غينيا الاستوائية يستقيل قبل 3 أسابيع من استضافة أمم إفريقيا مدرب غينيا الاستوائية يستقيل قبل 3 أسابيع من استضافة أمم إفريقيا

(إفي): رحل الإسباني أندوني جويكوتشيا عن تدريب منتخب غينيا الاستوائية، قبل ثلاثة أسابيع من استضافة البلاد لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، خلال الفترة من 17 يناير الجاري والثامن من فبراير المقبل.

وأفاد مكتب غينيا الاستوائية للإعلام والصحافة بأنه لم يتم تجديد عقد جويكوتشيا، الذي كان ينتهي في 31 ديسمبر الماضي، القرار الذي اتخذه الرئيس الجديد للاتحاد أندريس جورجي مبوميو.

ونشر المدافع الدولي السابق لمنتخب إسبانيا رسالة على صفحته بموقع (تويتر) يوم 31 ديسمبر قال فيها "شكرا للشعب الغيني على حبكم الذي كان كبيرا، خلال عامين، شكرا للاعبين على الالتزام والنتائج الجيدة".

وكان الرئيس السابق لاتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم دومينجو ميتوي إيديانج هو الذي تعاقد مع المدرب الإسباني في مارس 2013 ، خلفا للبرازيلي جيلسون باولو.

وكان رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانج قد قبل استضافة النسخة المقبلة من أمم أفريقيا عقب اجتماعه في مالابو مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الكاميروني عيسى حياتو، بعد أن طلب المغرب المستضيف الأصلي للحدث تأجيله لمدة عام بسبب مخاوف من تفشي فيروس الإيبولا.

من جانب آخر، أشار الاتحاد على موقعه الإلكتروني إلى عدم التزام من جانب جويكوتشيا كسبب لعدم تجديد تعاقده، مضيفا أنه تجرى حاليا مفاوضات بشأن تعيين خليفة له.

وتلعب غينيا الاستوائية في المجموعة الأولى للبطولة إلى جانب منتخبات الكونغو والجابون وبوركينا فاسو.

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