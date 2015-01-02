وزير التنمية المحلية : الانتهاء من حصر الورش الحرفية بالمحافظات

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن الوزارة انتهت من حصر الورش الحرفية والجمعيات التعاونية الإنتاجية والعمالة بها على مستوى جميع المحافظات، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب لتسويق المنتجات الحرفية المتميزة لهذه الورش وتدريب العاملين بها لرفع كفاءة منتجاتهم وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتأهيلهم على تكنولوجيا التصنيع الحديثة.

وقال لبيب – في تصريحات صحفية اليوم “الجمعة” – إنه يتم حاليا حصر إجراء للمشروعات الحرفية المميزة والتي لديها منتجات قابلة للتصدير بقدرة إنتاجية عالية في جميع المحافظات المصرية ، وكذا الصناعات الحرفية في الجمعيات التعاونية الإنتاجية حتى تشارك بمنتجاتها في فعاليات الملتقيات والمعارض المتخصصة للمشروعات الحرفية داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع اتحاد المصدرين .

ولفت إلى أن عدد الورش بلغ 161 ألفاً و712 ورشة في مختلف المجالات الحرفية بإجمالي عمالة حوالي 437 ألف عامل وبلغ عدد الجمعيات التعاونية الإنتاجية 427 جمعية بإجمالي عمالة بلغت حوالي 37 ألف حرفي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تطوير مراكز التدريب الحرفي بالمحافظات لاستيعاب كافة فئات المجتمع سواء كانوا

> شبابا أو سيدات أو ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الحرف المختلفة بما يساعد في تخفيض نسبة البطالة وعودة الهوية المصرية إلى الصناعات الحرفية المتميزة خاصة التراثية منها مثل منتجات خان الخليلي.

أ ش أ