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السفير المغربي: تقرير التلفزيون المغربي المسئ للسيسي محاولة للوقيعة بين البلدين

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السفير المغربي: تقرير التلفزيون المغربي المسئ للسيسي محاولة للوقيعة بين البلدين السفير المغربي: تقرير التلفزيون المغربي المسئ للسيسي محاولة للوقيعة بين البلدين

قال السفير المغربي في القاهرة محمد سعد العليمي إن ما بثه التلفزيون الرسمي المغربي بشأن بتسمية الرئيس المصري عبد الفتاح بـ”قائد الانقلاب العسكري” هو محاولة من شخص غير معروف للوقيعة بين والمغرب.

وأضاف العليمي، في تصريح لأصوات مصرية، الشعب المغربي والحكومة المغربية لا تريد أن تقع في مثل هذا الفخ، مطالبا الإعلام المصري والمغربي بالبعد عن أي إساءة للعلاقات بين البلدين.

وبثت القناة الأولى المغربية التابعة للتلفزيون الرسمي في نشرتها تقريرا بعنوان “الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر”، وتضمن في محتواه “عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفّذه المشير عبد الفتاح السيسي عام 2013 على وضع الفوضى والانفلات الأمنِي، حيث اعتمد هذا الانقلاب على عدد من القوة والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع، وتثبيت أركانه”.

وقال العليمي “يجب أن تدرك مصر هذا الخطأ للحفاظ على العلاقات بين البلدين، والحذر من تلك المحاولات”.

وكانت مصر قدمت اعتذارا رسميا للمملكة المغربية في يوليو الماضي على خلفية التصريحات التي أدلت بها إحدى الإعلاميات المصريات والتي اتهمت فيها المغرب بـ”بناء اقتصادها من عائد الدعارة، وانتشار فيروس الإيدز بين أبنائها”.

ويشكل حزب العدالة والتنمية الإسلامي أغلبية المغربية وذلك بعد حصوله على أغلبية مقاعد البرلمان.

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