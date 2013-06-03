قنوات "الحياة" تتفاوض على برنامج "السرداب" لرمضان المقبل

كتب : انتصار حسنى منذ 9 دقائق

قررت إدارة قنوات "الحياة" التقليل من حجم البرامج التى ستقوم بإنتاجها لشهر رمضان المقبل، بسبب الأزمة المالية التى تمر بها حاليا، بحيث تقوم بشراء عدد من البرامج الذى تنتجها حاليا بعض الشركات والوكالات الخاصة، وذلك توفيرا للميزانية، وستبتعد القناة عن شراء أي برامج حصريا فى الفترة القادمة، ولحين انتهاء موسم رمضان.

بدأت إدارة القناة بالفعل فى التفاوض على شراء برنامج "السرداب" الذى تقدمه المذيعة الجديدة رشا الخطيب، ويستضيف عددا كبيرا من نجوم الفن فى مصر والعالم العربي منهم أحمد السقا، عمرو يوسف، آسر ياسين، درة، حمادة هلال، سعد الصغير، مى سليم، مها أحمد، وأحمد زاهر، حيث يخوض كل منهم مغامرة جديدة واختبارا نفسيا وعصبيا مع العديد من الحيوانات المفترسة. البرنامج سيعرض حتى الآن على قنوات: "النهار" و"دبي" و"الكويت" و"قطر".