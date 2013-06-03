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عمرو حمزاوي: كنت على علم بإذاعة الحوار على الهواء مباشرة

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عمرو حمزاوي: كنت على علم بإذاعة الحوار على الهواء مباشرة عمرو حمزاوي: كنت على علم بإذاعة الحوار على الهواء مباشرة

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

قال عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إنه كان على علم بإذاعة الحوار الوطني بشأن سد النهضة اليوم على الهواء مباشرة، وتابع في اتصال هاتفي على قناة سي بي سي، في برنامج هنا العاصمة، مع لميس الحديدي، إنه ذهب للحوار من أجل المصلحة الوطنية العليا وأنه قدم أهم المقترحات لكيفية مواجهة الأزمة، وتابع أنه اقترح عندما وجهت الدعوة له بالمشاركة في اجتماع الرئاسة علانية الحوار.

وأضاف لدي بعض المشاكل على بعض المدخلات التى تمت خلال جلسة الحوار، وأن تقييم جلسة الحوارسيتم على أساس متابعة النتائج وكيفية العمل بها.

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