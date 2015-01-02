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ضبط 6 من الإخوان خلال فض مسيرة للجماعة بشمال بني سويف

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تمكنت قوات الأمن ببني سويف، الجمعة، من تفريق مسيرة لجماعة الإخوان بمدينة الواسطى شمال المحافظة، أثناء تجمعهم بشارع طراد النيل.

وألقت قوات الأمن، بقيادة المقدم محمد البرنس، رئيس مباحث الواسطى، وإشراف اللواء زكريا أبوزينة، مدير إدارة البحث الجنائي، القبض على 6 من عناصر جماعة الإخوان من المشاركين في المسيرة.

وكانت جماعة الإخوان بمدينة الواسطى قد نظمت مسيرة، عقب صلاة الجمعة، في إطار ما سموه جمعة «معًا للتحرير والتطهير»، للمطالبة بعودة مرسى إلى الحكم، والإفراج عن المقبوض عليهم، قبل أن تفرقهم قوات الأمن.

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