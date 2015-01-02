«القومي للفلك»: انعدام الجاذبية الأرضية الأحد «شائعة»

حذر الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من الشائعات المغلوطة التى تبثها بعض المواقع الإلكترونية، خاصة عند نهاية وبداية كل عام جديد، نقلا عن فيس بوك، والمتعلقة بحدوث ظواهر فلكية غريبة وغير علمية، بهدف إثارة الدهشة لدى المواطنين.

وأضاف، الجمعة، أن من بين تلك الشائعات شائعة انعدام الجاذبية الأرضية، مساء الأحد المقبل، لمدة ثلاث ثوان، ما يتيح للإنسان الفرصة للتحليق في الهواء، مبينا أن من بين الشائعات ما أثير مؤخرا عن أن الأرض ستغرق في ظلام دامس، أيام 21 و22 و23 ديسمبر الماضى، بسبب حدوث عاصفة شمسية قوية تؤثر سلبا على محطات توليد الطاقة في العالم كله، ومؤكدا أن علماء الفلك هم المخول لهم وحدهم الإعلان عن هذه الظواهر التى يتم حسابها بمعادلات حسابية معقدة، وكذلك تتم متابعتها ورصدها.

من جانبه، قال الدكتور أشرف لطيف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد، إن اصطفاف الكواكب- وهو السبب الذى نسبت إليه شائعة انعدام الجاذبية- هو ظاهرة فلكية عادية تحدث كثيرا، وليس لها أى تأثيرات ضارة على كوكب الأرض، وترجع فائدتها فقط لقيمتها العلمية، مشيرا إلى وجود اصطفاف حالى لكواكب عطارد والزهرة والمريخ، ولكنه لا يؤثر على الأرض بهذا الشكل الموصوف، لأنها تبعد ملايين الكيلومترات عن كوكب الأرض، فلا يظهر تأثيرها أبدا علينا، لأنه ضعيف للغاية.