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الأهلي 6-2 تسوبيل

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الأهلي 6-2 تسوبيل الأهلي 6-2 تسوبيل

يستعد الأهلي لخوض مباراته رقم 13 بالدوري عندما يحل ضيفا على الجونة عصر السبت في لقاء متجدد أمام مدربه السابق راينر تسوبيل.

يتفوق الأهلي في اللقاءات السابقة التي خاضها أمام المدرب الألماني.

تسوبيل مدرب الجونة حاليا سبق وأن درب كل من الأهلي، الاتحاد السكندري وإنبي في الدوري المصري.

نجم بايرن ميونيخ في السبعينيات خسر أمام الأهلي ستة لقاءات مقسمة بين كل من الاتحاد، انبي والجونة.

ولم يستطع هزيمة الفريق الأحمر سوى في مرتين منها بالإسكندرية مع زعيم الثغر عام 2003، والآخرى كانت الموسم الماضي مع الجونة.

بداية تسوبيل في كانت مع الأهلي إذ قضى ثلاثة مواسم مع الفريق من 1997 إلي 2000 توج فيها جميعا بالدوري وفاز بكأس السوبر العربية في تونس عام 1998.

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