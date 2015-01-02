«البريد»: استكمال صرف المعاشات الأحد المقبل

صرح المهندس خالد نجم، رئيس هيئة البريد، بأن مكاتب البريد إجازة، الجمعة والسبت، بمناسبة المولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال صرف المعاشات، الأحد المقبل.

وقال «نجم»، في تصريحات له، الجمعة، إنه «تم صرف مبلغ 1.3 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، الخميس، من خلال مكاتب البريد»، مشيرًا إلى أنه سيستمر الصرف، الأحد المقبل، مع إمكانية الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بمختلف المحافظات خلال العطلة الأسبوعية وإجازة المولد النبوي الشريف.

وهنأ «نجم» العاملين بالهيئة بذكرى المولد النبوي الشريف، كما فند لهم مجموعة من الخطوات التى بدأتها الهيئة بالفعل لتحسين أدائها خلال العام الحالي، منها تطوير 2300 مكتب، بالإضافة إلى 1700 مكتب، الذين تمت ميكنتهم بالفعل، ليكون في نهاية 2015 جميع المكاتب مميكنة ومتطورة.

وفيما يخص الشباك الموحد، أوضح أن الخطة الحالية للهيئة تستهدف الوصول إلى 1000 فرع، مقابل 112 فرعًا حاليًا، مؤكدًا أن الانتهاء من باقي الفروع بنهاية عام 2015، فضلًا عن ميكنة دفاتر التوفير وتحويلها إلى الكارت الذكي في نهاية هذا العام، لكي تستوعب العملاء الذين يزيدون على 5.22 مليون عميل، مشيرًا إلى أنه سيتم استثمارها بطرق مختلفة لتحقيق أكبر عائدًا، كما أنه يتم من خلال تسديد تكاليف الأجور والحوافز ووضع نظم جديدة واستثمارات طويلة وقصيرة الأجل، إلى جانب اقتحام مجالات جديدة من الخدمات المالية والبريدية.

وأكد «نجم» دعم العاملين بمراكز خدمة العملاء في المكاتب وتزكيتهم بما يناسب من حوافز بناءً على أدائهم، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق حاليا مع وزارة التضامن الاجتماعى لميكنة 1.5 مليون معاش، علاوة على تطوير قطاع المطابع واستغلال ما به من استثمارات في المطابع الرقمية لتحقيق عائد مربح، إلى جانب تركيب نظم أمنية وكاميرات مراقبة لعدد ٤٠٠ مكتب.