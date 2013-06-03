مساعد وزير الداخلية: الشرطة ليست لحماية الحاكم وحده

قال اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، إن الشرطة غيرت من عقيدتها فلا شرطة لحاكم ولا لسلطان وإنما لحماية كل الأطياف السياسية، وستثبت الأيام للشعب المصرى على طيبة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مديرية أمن الغربية بنادى طنطا الرياضى بعنوان الشرطة المصرية بين الواقع والتحديات بحضور اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية للأمن بوسط الدلتا واللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا والمستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية وحسام الخولى سكرتير مساعد الوفد ومصطفى النويهى سكرتير الوفد بالغربية وحمادة القسط عضو مجلس الشعب الأسبق والشيخ ربيع لاشين شيخ المسجد الأحمدى القمص صليب كبيش وكيل شريعة الأقباط بطنطا والقمص فلوباتير نيابة عن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والدكتورة منى شحاتة شقيقة رئيس الدكتور السيد البدوى ومحمد الزرقا ممثل العاملين بجامعة طنطا بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال باز إننا نعيش تحديات أولها عدم الرضا عن الواقع الأمنى الذى نعيشه وهو محق فى ذلك بعد أن كنا نعيش أفضل سنوات الأمن ونتميز بأننا أفضل الدول على مستوى العالم والموقف اختلف بعد ثورة ٢٥ يناير فلم يكن فى الحسبان هروب ٢٤ ألف سجين من شديدى الخطورة والأجرام من أبو زعبل ووادى النطرون، وأحدثوا داخل مصر الجرائم وقد تمكنا من ضبط ٢١ ألف هارب منهم ولم يتبقى إلا ٣ آلاف حتى يأمن المواطن شرورهم والحد الأدنى من تسليحهم هو بندقية آلية.

وأضاف اللواء مصطفى باز أن التحدى الثانى قيام الثورة الليبية مع ثورة مصر وهناك حدث نوع من الفوضى والانحلال أدى إلى تهريب كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة الفتاكة والتى يتم تهريبها إلى غزة وتحصل على تلك الأسلحة عتاة الإجرام وما بين يدى المجرمين أسلحة أقوى من ما بين يد الدولة ونحن نعمل ليل نهار بأن لا نترك هذا السلاح بحوزة هؤلاء المجرمين، الذين يتحدون هيبة الشرطة ونسعى حاليا لتطبيق كل صور حقوق الإنسان وفقا لتكنولوجيا أمنية عالية جدا.

وأشار إلى أن التحدى الثالث هو الخطاب الإعلامى فلم تقدم أى قناة إعلامية أى نموذج من دولة أخرى لما يجب عليه الشرطة فى مصر وكل ما يهم الإعلام هو النبش فى التجاوزات وعلى الإعلام أن يرحم الشعب المصرى ولا يدخل فى حسابات سياسية تضر بالمجتمع المصرى.

وأقول لمن يتحدث عن ضعف الشرطة أقول لهم إن الشرطة أقوى مما كانت لكن الظروف هى التى تغيرت.