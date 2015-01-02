بالصور.. شركة سعودية تتعاقد على بناء مصنع «ديمو» ببورسعيد

تعاقدت شركة «ديمو» للصنفرة مع شركة “المتحدة للمبانى المعدنية –ROOTS ” كبرى شركات السعودية على بناء أول مصنع فى الشرق الأوسط وإفريقيا يقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد متخصص فى تصنيع الصنفرة ومشتقاتها بجميع أنواعها وأحجار الجلخ والقطع والشطف ومشتقاتهم بالإضافة إلى تصنيع وتجميع العدد والألات والمعدات اليدوية والكهربائية.

حضر توقيع العقد بمقر الشركة ببورسعيد “الدكتور عبد الروؤف منصور” رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ديــمــو والدكتور “إيهاب منصور” نائب رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس وبحضور العضو المنتدب والمهندس “زياد يمق” المدير العام لشركة “ROOTS ” ومجموعة من مهندسين الشركة المتخصصين.

وتم الإتفاق على الإنطلاق الفعلي فور توقيع العقد على تنفيذ المرحلة الأولى من المصنع على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ تلك المرحلة فى مدة أقصاها شهرين ويتم عقب ذلك تأسيس المرحتلين الثانيتين تباعا .

وأعرب الدكتور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ديمو عن سعادته بذلك التعاقد مع شركة” ROOTS ” مشيرا إلى أنه وقع الإختيار عليها لإنها من أكبر شركات المباني المعدنية في الشرق الأوسط وتقدم أنظمة مباني معدنية عالية الجودة وكان لها دور كبير فى كثير من المشروعات العملاقة فى السعودية مثل جامعة الملك فهد بن عبد العزيز ومطار جدة وبرج لكبرى مصانع الزيوت في مصر يبلغ إرتفاعه 48 مترا من المباني الحديدية.

وأوضح أنه نظرا لجدية المشروع ورغبة من الشركة في سرعة إنجاز المشروع وبنائه بأجود الخامات وعلى أعلى مستوى من الأمان تم الإستعانة بهذه الشركة نظرا لتاريخها العريق والمتخصص في هذا المجال كما تمت مضاعفة ورديات العمل بأرض المشروع للإنتهاء من تجهيز القواعد الأساسية للمباني الحديدية ,وقد تم إنجاز العمل في أقل مده ممكنة.

وأكد الدكتور “إيهاب منصور” ,نائب رئيس مجلس إدارةشركة ديمو أن المصنع سيقام على مساحة 31 ألف متر مربع وهو صديق للبيئة ,وأوضح أن التكلفة الإستثمارية للمشروع بمراحله الثلاثة تبلغ 152 مليون جنية وممولة تمويلاً ذاتياً بنسبه 50 % , وأشار إلى أن إنتاج المصنع سوف يساهم في الحد من إستيراد منتجات الصنفرة ومشتقاتها من أوروبا والصين والتي تبلغ سنويا ما يقرب من مليار جنيه, وأكد على أن الصنفرة ومشتقاتها منتج رئيسي وعنصر فاعل فى جميع الصناعات الخفيفة والثقيلة والإلكترونية بالإضافة إلى الصناعات الطبية والدقيقة ,وتحوز إهتمام العالم كصناعة أساسية و مكملة لا غنى عنها وتمنى أن تكون مصر الأولى إفريقيا وعالميا في صناعة وتصدير منتجات الصنفرة و أحجار الجلخ و التقطيع والعدد و الأدوات.