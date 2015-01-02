السيسي يتبادل التهنئة مع الملوك والرؤساء العرب بمناسبة المولد النبوي

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث السيسي بتهنئة بهذه الذكرى العطرة إلى مسلمى مصر المغتربين.

وتلقى السيسي برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له، وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بدوام التقدم والرخاء.