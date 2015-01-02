ميناء السخنة يستقبل 250 سائح من مختلف الجنسيات



> أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن وصول ميناء السخنة بالسويس، اليوم الجمعة، السفينة السياحية بيرلين و على متنها 250 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة، وذلك فى إطار الرحلات المكوكية التى تقوم بها السفينة لموانىء البحر الأحمر كل أسبوع و التى تبدأها بميناء السخنة، ثم استكمال رحلتها بموانىء الغردقة و سفاجا .

وأصدر المهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر تعليمات صارمة بسرعة انهاء الاجراءات و توفير كافة الخدمات للافواج السياحية و ذلك للعمل على جذب المزيد منها للموانىء المصرية .

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر عبر بيان إعلامي أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة طيبة و على متنها 1799 رأس عجول حية قادمة من جيبوتى، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة بالتنسيق بين الجهات المعنية بالميناء وأخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من سلامتها قبل الافراج عنها.