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«​أمن أسيوط» يضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة

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«​أمن أسيوط» يضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة «​أمن أسيوط» يضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة

المتهم والمضبوطات

تمكنت مباحث مديرية أ مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارآ من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط “محى . ط . ا ” 54 سنة فلاح ومقيم بهيج وبحوزته بندقية آلية، و”عبد الرحمن . ع . م”19 سنة عامل ومقيم ريفا دائرة مركز أسيوط بحوزته فرد رصاص محلى الصنع ، و”احمد . ج . ع “23 سنة عاطل ومقيم بندر ديروط وبحوزته فرد رصاص محلى الصنع .

وضبط “علاء . ا . ت” 33 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية ومقيم بندر القوصية وبحوزته فرد رصاص محلى الصنع .، و”احمد . س . ا “19 سنة فلاح ومقيم دكران وبحوزته بندقية خرطوش تركي ، و”عبد الرحمن ح . ا ” 20 سنة فلاح ومقيم العونة وبحوزته بندقية خرطوش تركي و3 طلقات، و”احمد م . ا “29 سنة فلاح ومقيم عرب مطير وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع ، و”محمد ع . ع “23 سنة حاصل على دبلوم ومقيم عرب مطير وبحوزته بندقية خرطوش تركي.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة للتحقيق .​

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