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تشيرشي يتوجه إلى إيطاليا للتوقيع لميلان

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تشيرشي يتوجه إلى إيطاليا للتوقيع لميلان تشيرشي يتوجه إلى إيطاليا للتوقيع لميلان

(إفي): سافر لاعب الوسط الإيطالي أليسيو تشيرشي اليوم إلى إيطاليا للخضوع لفحوصات طبية تمهيدا لانتقاله إلى صفوف ميلان على سبيل الاعارة حتى 30 يونيو من عام 2016.

وتدرب تشيرشي منفردا على هامش مران أتلتيكو مدريد الإسباني في صالة الألعاب الرياضية على مدار يومين منذ اعلان الصفقة التبادلية التي ينتقل بموجبها اللاعب الإيطالي إلى ميلان ويعود الإسباني فرناندو توريس إلى (الروخيبلانكوس).

وقال النادي الإيطالي، في بيان عبر موقعه الالكتروني، "كان ميلان خلال الأيام الأولى من 2014 منغمسا في ابرام صفقة هوندا. والأيام الأولى من 2015 في ابرام صفقة أليسيو تشيرشي".

وأشار النادي إلى أن تشيرشي سيمضي الجمعة "أول أيامه كلاعب في الفريق"، حيث سيجري الفحص الطبي في الصباح، قبل أن يتوجه إلى المدينة الرياضية للروسينيرو، ليستأنف التدريبات بعد عودته الأربعاء من دبي.

وبعد انتهاء فترة الاعارة، من المقرر أن يعود تشيرشي إلى أتلتيكو مدريد، حيث يرتبط معه بتعاقد وقعه لدى انضمامه إلى الروخيبلانكوس الصيف الماضي قادما من تورينو ويمتد حتى 2017.

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