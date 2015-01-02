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الجيش السوداني يعلن مقتل 50 متمردا و«تحرير» منطقة حيوية بدارفور

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أعلن الجيش السوداني، مساء الخميس، «تحرير» منطقة «فنقا» الحيوية من متمردين كانوا يسيطرون عليها في إقليم دارفور، غربي البلاد، مع مقتل 50 منهم.

ونقلت قناة «الشروق» المقربة من ، عن المتحدث باسم الجيش، الصوارمي خالد سعد، قوله، إن «قوات تابعة للجيش وأخرى لقوات الدعم السريع، تابعة لجهاز المخابرات وتساند الجيش، حررت الخميس، منطقة فنقا بشرق جبل مرة، بدارفور».

وأضاف: «بعد معارك ضارية قادتها قواتنا تمكنت خلالها من طرد المتمردين من مناطق دوبو المدرسة ودوبو العمدة ووادي صبي وأم أرطال لتتوج هذه الانتصارات بدخول منطقة فنقا الحصينة ذات المغارات الجبلية الوعرة»، وتابع الصوارمي: «فرضنا سيطرتنا بالكامل على فنقا وتقوم الآن بعمليات التأمين داخل المدينة والتمشيط خارجها».

وأوضح الصوارمي أن «تحرير المنطقة يمكن قواتهم من تأمين هذا المسار الحيوي بين ولايات شمال وجنوب وشرق دارفور».

وتقع منطقة فنقا على الطريق الرابط بين مدينتي الفاشر ونيالا وهما أكبر مدينتين بالإقليم.

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