هل سيكون كريم شريك السلطانة هيام في مسلسها الجديد؟

نفت وكالة الممثل التركي أنجين أكيوريك الشهير بالمحقق عمر في مسلسل "العشق الأسود" وبكريم في مسلسل "فاطمة" ما نشر من أخبار حول انسحابه من الموسم الثاني من مسلسله الناجح "العشق الأسود" الذي تشاركه بطولته توبا بويوكستون وأويكو كاراييل، للإنضمام إلى مسلسل الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، وأكدت وكالته أن أنجين سعيد جداً بنجاح مسلسله الحالي، ومرتبط به للنهاية، وتمنّت من الصحافة عدم نشر أي خبر قبل التأكد منه جيداً، وعدم نشر هذا الخبر مجدداً على أنه خبر جدي وحقيقي.

وبهذا ينضم أنجين أكيوريك إلى قائمة المرشحين للمسلسل بعد كيفانش تاتليتوغ وإبراهيم تشليكول وخالد آرغنش وبوراك أوزجيفيت وساروهان هونيل، وتواجه شركة الإنتاج العربية o3 أزمة كبيرة بعدم العثور على ممثل تركي متفرغ غير مرتبط بأي عمل حالي وصاحب شعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي في آن واحد.

ومقرر عرض المسلسل حصرياً على قناة "ستار تي في" التركية قبل أي قناة عربية وهي القناة التي عرضت مسلسل "حريم السلطان" بمواسمه الأربعة كاملة على مدار أربع سنوات.

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