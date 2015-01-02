إبطال مفعول قنبلة بدائية بجوار شريط السكة الحديد بأسيوط

أبطلت قوات الدفاع المدنى والمفرقعات بأسيوط، قبل قليل، مفعول قنبلة بدائية الصنع كانت موضوعة بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة المنفذ بوسط مدينة أسيوط .

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد عادل مسك مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات والعقيد عاطف مصطفى مفتش مباحث المنطقة و العقيد ياسر الجزيرى رئيس مباحث النقل والمواصلات باسيوط يفيد تمكن الشرطة السرية المكلفة بتأمين شريط السكة الحديد بالاشتباه فى وجود جسم غريب بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة المنفد.

وباستدعاء قوات الدفاع المدنى والمفرقعات والإسعاف، تبين وجود قنبلة بدائية الصنع تزن ربع كيلو جرام وتمكن رجال المفرقعات من إبطالها والسيطرة على الموقف.