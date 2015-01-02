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استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني علي التوالي أمام حركة الملاحة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج .

وكانت سلطات الميناء قد قررت إغلاق البوغازين نظرًا لحالة الطقس السئ.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عبد القادر درويش إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية .

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة “رأس السنة” وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح غربية .

أ ش أ

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